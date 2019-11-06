Лавров выступил против ограничений для Deutsche Welle за «некорректное» освещение московских митингов

Представители русской службы телерадиокомпании Deutsche Welle признали, что «некорректно» освещали проходившие летом в Москве акции протеста, заявил на конференции министр иностранных дел Сергей Лавров. Новые ограничения против работающих в России иностранных СМИ при этом будут излишними, добавил он.

У российских чиновников вызвал претензии их твит о митинге 27 июля со словами «Москва, выходи!» — представитель МИДа Мария Захарова называла его «антижурналистским» и «феноменальным проколом». Впоследствии комиссия Думы по «иностранному вмешательству» говорила о нарушениях антиэкстремистского законодательства в их текстах о Северном Кавказе и «оправдании экстремизма» в материале о Владиславе Синице, осужденном за твит о детях росгвардейцах.

«Они [Deutsche Welle] признали, что в общем-то это не очень корректно было в контексте тех событий, которые проходили в то время в Москве. Одно дело их освещать, а другое дело их готовить. По сути дела, они участвовали в подготовке этих протестных, несанкционированных акций, подсказывая людям и даже где-то зазывая людей на них, — сказал Лавров. — Еще раз подчеркну, мы <..> не считаем возможным вводить какие-то ограничения» (цитата по ТАСС).

Входящие в спецкомиссию депутаты предлагали МИД лишить Deutsche Welle аккредитации, а Минюсту — внести их в реестр СМИ-«иноагентов». Они также говорили о нарушениях в твите московского посольства США с призывом не ходить на акцию, в политической рекламе Google в сентябрьский «день тишины», а также в материалах «Медузы», «МБХ медиа», «Би-би-си» и «Радио Свобода». В ответ депутаты подготовили поправки к закону о выборах, где штрафы для иностранных СМИ составляют до 3,38 миллионов рублей или до 4% оборота за предыдущий год.