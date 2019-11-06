Либертарианца Михаила Светова вызвали на допрос в СК

Члена незарегистрированной Либертариантской партии России Михаила Светова вызвали на допрос в Следственный комитет. Об этом он сообщил в разговоре с «Новой газетой».

«Пришла повестка, 5 минут назад достал ее из ящика. Там нет никакой конкретики, только говорится, что допрос будет 8 ноября в 14:00. Сейчас связываюсь с адвокатами», — рассказал активист.

Ранее сегодня РЕН-ТВ сообщил, что Светова якобы заподозрили в развратных действиях в отношении несовершеннолетних (ст.135 УК РФ). Сам активист отмечает, что новость на ресурсе появилась раньше, чем повестка оказалась в его почтовом ящике.

Этим летом Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов личную страницу Светова в инстаграме. В Роскомнадзоре тогда сообщили «Новой», что это было сделано по результатам проведенных ведомством экспертиз, которые признали несколько публикаций «детской порнографией».

Пресс-секретарь Либертарианской партии Дарья Петрушенко называла решение Роскомнадзора попыткой «бросить тень на одного из оппозиционных лидеров».

«Старый аккаунт Светова в инстаграме был посвящен его личной жизни. Вел он его задолго до того, как стал активно заниматься политикой. Частью его жизни являлись отношения с девушкой Настей, с которой он встречался в тот период. <..> Никакого порно там не было. <..> Попытки обвинять Михаила в этом направлении предпринимаются прокремлевскими каналами давно. Ничего нового не увидели», — говорила она в беседе с «Новой».