Медведев отправил в отставку курировавшего «мусорную реформу» замглавы Минприроды

Премьер Дмитрий Медведев отправил в отставку заместителя главы Минприроды Владимира Логинова. Согласно распоряжению на сайте правительства, решение было принято по просьбе самого чиновника. Логинов от комментариев журналистам отказался.

54-летний Логинов занял должность в ноябре прошлого года, в министерстве он курировал департаменты по охране окружающей среды и по отходам производства и потребления. До этого практически вся его карьера была связана с продовольственным бизнесом, а в 2000-х он несколько лет был заместителем нынешнего вице-премьера Алексея Гордеева в Минсельхозе.

В частности, он курировал «мусорную реформу», которая с начала 2019 года стартовала в большинстве регионов, кроме Москвы, Петербурга и Севастополя. Ее целью является создание новой системы утилизации бытовых отходов. За сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора теперь отвечают региональные операторы — их услуги оплачиваются отдельно от услуг ЖКХ. При этом глава федерального оператора переработки ранее жаловался, что необходимые взносы не платят две трети юрлиц и менее трети простых граждан (65-70% и 25-30% соответственно).