СМИ: следствие установило личность одного из подозреваемых в убийстве главы ингушского Центра «Э»

Следствие установило личность одного из подозреваемых в убийстве главы Центра противодействия экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдула Ахмеда. Об этом сообщают Интерфакс и ТАСС со ссылкой на источники.

По их информации, правоохранительные органы объявили в розыск 46-летнего уроженца Ингушетии Курейша Картоева. Собеседники Интерфакса предполагают, что 5 ноября он уехал в Дагестан на рейсовом автобусе Москва — Хасавюрт.

«Открытые медиа» пишут, нашли во «ВКонтакте» страницу Картоева с такими же фотографиями, как и в опубликованной СМИ полицейской ориентировке, но с именем Ахмед Urka. Его дата рождения совпадает с датой в документе, в списке друзей мужчины десять человек с фамилией Белхороев либо Белхароев. По информации источников «Новой», у Ибрагима Эльджаркиева был конфликт с влиятельным ингушским кланом баталхаджинцев, ядром которого являются члены семьи Белхароевых.

Ибрагима Эльджаркиева и его 30-летнего брата нейрохирурга Абдула Ахмеда застретили 2 ноября в московском районе Тропарево-Никулино. Как сообщал ТАСС, преступник выстрелил в них не меньше десяти раз. По данным агентства, убийство имеет признаки заказного, а на его причастность проверяли девять человек.