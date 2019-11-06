Суд отказался признать незаконным применение системы распознавания лиц в Москве

Савеловский суд Москвы отклонил иск правозащитницы Алены Поповой, требовавшей признать незаконным применение системы распознавания лиц, которой сейчас оснащают все столичные камеры видеонаблюдения, сообщает Интерфакс.

Ответчиками по иску выступали столичный главк МВД, департамент информационных технологий Москвы и управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу. Суд постановил оставить исковые требования Поповой без удовлетворения.

Активистка запустила общественную кампанию против введения системы идентификации лиц в Москве после того, как Тверской районный суд оштрафовал ее на 20 тысяч рублей за одиночный пикет у здания Госдумы. В основе обвинения лежала запись с камеры видеонаблюдения, на которой лицо Поповой было выявлено при увеличении изображения в 32 раза. Активистка уверена, что это признак незаконного использования биометрических данных и нарушение права на частную жизнь, которое гарантирует Конституция.

Московские власти активно стали обсуждать установку в столице камер с функцией распознавания лиц этой весной. Так, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал конкурс на создание в столице «крупнейшей в мире» системы распознавания лиц, которую будут использовать во время массовых мероприятий, в том числе общественно-политических. Доступ к камерам, помимо правоохранительных органов, уже дали Федеральной службе судебных приставов.

По словам главы МВД Владимира Колокольцева, в ближайшее время системой будут оборудованы все камеры наблюдения столицы — более 160 тысяч штук.