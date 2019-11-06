Александра Перепелова покинет пост главного редактора телеканала «Дождь»

Главный редактор телеканала «Дождь» Александра Перепелова покинет эту должность 31 декабря.

О своем решении она сообщила редакции 6 ноября. По словам Перепеловой, она может продолжить сотрудничать с телеканалом в другом качестве.

«Дождь — это лучшее, что могло случиться в моей жизни, да и в жизни любого начинающего журналиста или продюсера. Я благодарна за все успехи и ошибки, которые смогла совершить на телеканале. Пришла пора двигаться дальше», — сказала Перепелова.

Имя нового главного редактора будет названо в ближайшие дни, отмечает телеканал.

Александра Перепелова работает на канале уже около восьми лет. В 2017 она возглавила «Дождь», сменив на этом посту Романа Баданина.