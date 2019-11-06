Исследование: почти 60% россиян выступили за решительные перемены в стране

Число россиян, выступающих за «решительные и полномасштабные перемены» в стране, с лета 2017 года увеличилось с 42 до 59%, говорится в совместном исследовании Московского центра Карнеги и «Левада-центра». Стали отчетливее пожелания о смене власти, а граждане больше просят перераспределения доходов в их пользу, отмечают социологи.

Сторонников «незначительных изменений» стало меньше – 31 вместо 41% два года назад. «Оставить все как есть» посчитали возможным 8% опрошенных. Меньше остальных, как отмечают социологи, изменений потребовали люди предпенсионного возраста и старше, с образованием ниже среднего и жители Москвы.

Каждый четвертый выступил за повышение общего уровня жизни (24%), среди других популярных вариантов – смена президента и правительства (13%), снижение тарифов ЖКХ (11%), борьба с коррупцией (10%) и увеличение доступности медицины (9%). «Люди скорее говорят о том, что они хотели бы получить "на выходе", нежели о том, как этого добиться», – отметили в центре Карнеги. Больше половины ради изменений сами были готовы на переобучение, четверть – к частично-платной медицине и отказу от ряда льгот, и только 17% – к платному образованию.

По мнению опрошенных, больше остальных перемен не хотят чиновники и бюрократия (69% вместо 56% в 2017 году), олигархи и крупный бизнес (67% вместо 52%), а также Путин и его ближайшее окружение (25% вместо 15%). Каждый второй респондент (53%) заявил, реформы будут возможны только после изменения политической системы, на перемены с сохранением существующей системы согласна треть – 34%.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, уточнив, что еще не видел результатов опроса, заявил, что желание перемен «всегда присутствует в обществе». «Другое дело, что кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных перемен, плавных, гармоничных. Сторонники и таких, и других пристрастий всегда в обществе имеются», — добавил представитель Кремля (цитата по «Ведомостям»).