Главу правозащитного центра «Мемориал» оштрафовали за отсутствие маркировки «иноагента» в фейсбуке

Тверской райсуд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей председателя правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова за отсутствие маркировки «иноагента» в постах ингушского отделения в фейсбуке. Ранее штраф за это выносили самому центру, а также «Международному мемориалу» и его председателю Яну Рачинскому — всего на 800 тысяч.

Протоколы на правозащитников составили в сентябре по жалобе в Роскомнадзор от ингушского управления ФСБ. Правозащитники настаивали, что в постах они чаще всего публиковали ссылки на свой сайт, где уже была маркировка о статусе «иностранного агента» — ее повтор был бы излишним. После составления протокола они также указали статус в описании страницы.

В правозащитном центре рассказали, что Роскомнадзор пригласил Черкасова 7 ноября для составления нового протокола по статье об «иноагентах» (ст. 19.34 КоАП). Суть претензий в телеграмме не уточнялась. Центр находится в реестре «иностранных агентов» с 2015 года, Минюст также внес туда «Международный Мемориал», их информационно-просветительский центр и другие их отделения. Вместе с другими участниками списка они обжаловали это в ЕСПЧ.