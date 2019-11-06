Конституционный суд запретил региональным властям произвольно ограничивать места для проведения митингов

Конституционный суд отменил запрет на проведение митингов на главной площади Сыктывкара, установленный властями Коми. Это следует из постановления КС, опубликованного на сайте суда.

КС также признал неконституционной норму о запрете на проведение митингов, шествий и демонстраций в местах, которые находятся в радиусе 50 метров от входа в здания органов власти и госучреждений. Суд в связи с этим обязал власти Коми внести необходимые изменения в правовое регулирование республики. КС также постановил, что создание помех работе транспорта и другие издержи не могут служить веской причиной для отказа в проведении разного рода собраний.

Жалобу на неконституционность регионального законодательства о митингах подали Вера Терешонкова и Марина Седова при поддержке «Общественного вердикта». В июле 2017 года мэрия Сыктывкара отказала Терешонковой в проведении акции в память о жертвах Большого террора в СССР 1937-38 годов на Стефановской площади города.

В том же году местные власти не согласовали Седовой проведение митинга, посвященного проблемам в работе общественного городского транспорта, перед зданием администрации. Сыктывкарский городской суд, Верховный суд республики и Верховный суд России нарушений в таких запретах не нашли.

Подобные запреты вводят и в других регионах. Накануне Верховный суд отменил решение о запрете акции у здания мэрии Петропавловска-Камчатского. Дело направили на новое рассмотрение в городской суд.