Путин призвал МВД и Росгвардию повышать доверие граждан к себе и слаженно работать на митингах

Президент Владимир Путин во время церемонии присвоения высших воинских званий в Кремле призвал полицейских не только повышать отчетные показатели, но и «трудиться над укреплением доверия общества к своей службе».

Росгвардейцам же, по его словам, при работе на митингах и охране объектов «следует действовать четко, слаженно». ФСИН — лучше следить за соблюдение прав заключенных в колониях, «в том числе путем жесткого отбора и повышения качества подготовки сотрудников» (цитата по РИА Новости).

Согласно последним данным ВЦИОМ, полицейским в своем регионе доверяют около половины россиян, или 54%. За последние два года показатель регулярно снижался: в 2017-м об этом говорили две трети опрошенных (67%), а в 2018-м — 57%. Каждый второй назвал работу полицейских «средней» (47%), «хорошей» и «очень хорошей» — каждый третий (36%). Недовольным ею остался каждый восьмой (13%).