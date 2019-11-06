В Москве заочно арестовали топ-менеджера «дочки» «Ростеха», которого США обвиняют в промышленном шпионаже

Басманный суд Москвы заочно арестовал топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (структура «Ростеха») Александра Коршунова, сообщила «Новой газете» пресс-секретарь суда Юнона Царева. Следственный комитет объявил его в международный розыск.

Коршунова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Фабула дела неизвестна, однако источники Интерфакса и «Ведомостей» настаивают, что цель его возбуждения — избежать экстрадиции Коршунова в США, где его обвиняют в промышленном шпионаже, грозящим длительным сроком заключения — до 10 лет тюрьмы.

Именно по запросу США Коршунова в конце августа задержали в аэропорту Неаполя и поместили под стражу. По версии американского ФБР, топ-менеджер ОДК завладел секретной информацией об авиадвигателе, в разработке которого участвовало Avio Aero — итальянское подразделение американской компании по производству самолетов GE Aviation. Теперь Россия направит документы о выдаче Коршунова Интерполу и властям Италии и сможет добиваться этого наравне со Штатами.