Умер советский литературный критик и писатель Лев Аннинский

На 86 году жизни скончался советский литературный критик и литературовед Лев Аннинский. Об этом говорится на сайте Центрального Дома литераторов.

Умер литературный критик Лев Аннинский. Церемония прощания пройдет 8 ноября в Центральном доме литераторовhttps://t.co/3En1UBV6RN



Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС pic.twitter.com/nHWiqjy1OK — РБК (@ru_rbc) November 6, 2019

Гражданская панихида и прощание с Аннинским пройдут 8 ноября в 12 часов в ЦДЛ. Кремация литературоведа пройдет на Хованском кладбище.

«Он едва ли не первым в своем поколении научился ставить правильные слова в правильном порядке, то есть писать легко и вольно, что потом станет нормой», — пишет в своем фейсбуке публицист и журналист Александр Архангельский.

Лев Аннинский родился в Ростове-на-Дону 7 апреля 1934 года. Он окончил филологический факультет МГУ, после чего полгода работал в журнале «Советский Союз». В разные годы он был сотрудником журналов «Знамя», «Дружба народов», «Родина», работал в «Литературной газете» и сотрудничал с другими изданиями.

Аннинский был членом Союза российских писателей, членом жюри литературной премии «Ясная Поляна». Он был ведущим ряда циклов передач на телеканале «Культуре», среди которых «Серебро и чернь», «Медные трубы», «Засадный полк», «Мальчики державы» и другие. Лев Аннинский — автор более 20 книг, в том числе трудов о творчестве Льва Толстого, Николая Островского и Николая Лескова.