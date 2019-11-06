В Москве к либертарианцу Михаилу Светову пришли с обысками

В Москве полицейские начали проводить обыск в квартире члена Либертарианской партии Михаила Светова, рассказала «Новой газете» пресс-секретарь партии Дарья Петрушенко.

Полицейские принесли ему постановление об обыске, однако следственные действия долгое время не начинались до прибытия адвоката. На месте также находятся люди с микрофонами телеканала «РЕН ТВ». Ранее телеканал сообщил о доследственной проверке в отношении политика по статье о развратных действиях к несовершеннолетним (ст. 135 УК). Светова 8 ноября вызвали на допрос в СК.

Обновление 18:22 Согласно постановлению, обыск проходит в рамках уголовного дела по ст. 135 УК. Его возбудили из-за поста Светова в инстаграме 2012 года, уточнил «Новой» адвокат Михаил Бирюков. Светов проходит по делу свидетелем. В ходе обыска у него изъяли сетевое хранилище, а после доставили на допрос в Следственный комитет по САО.

Квартиру караулит 4 человека (три на этажах, один у подъезда). Когда пытаешься из снять — прячут лица в капюшон. Но некоторых из них заснять удалось. У одного микрофон рен-тв. pic.twitter.com/tC84ymlfrm — Mikhail Svetov (@msvetov) November 6, 2019

Летом Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов старую личную страницу Светова в инстаграме: якобы проведенные ведомством экспертизы признали несколько публикаций «детской порнографией». В Либертарианской партии тогда отмечали, что там были только фотографии его девушки, и называли решение ведомства попыткой «бросить тень на одного из оппозиционных лидеров». Хотя Роскомнадзор просил у соцсети удалить аккаунт, страница по-прежнему доступна.