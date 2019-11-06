Тренеров из Тобольска, рассказавших о проживании с детьми в сарае, допросили по делу о жестоком обращении с несовершеннолетними

Тренеров тобольской спортшколы № 2 Александра Коваленко и Леонида Клевачева допросили в отделе по делам несовершеннолетних в рамках проверки информации о жестоком обращении с детьми-спортсменами, с которыми в сентябре этого года они ездили на соревнования в Адлер. По словам сотрудников ПДН, материалы для проведения проверки к ним поступили из прокуратуры.

«Два часа меня опрашивали о том, как мы жили и чем питались в Адлере. Вызывали и меня, и моего коллегу Клевачева. Нам также известно о том, что допрашивали и детей, которые ездили на соревнования с нами», — рассказал Коваленко «Новой газете».

По словам Александра Коваленко, сотрудники ПДН при допросе не интересовались, по какой причине дети остались без финансирования и были вынуждены жить в сарае. Тренер также отметил, что перечень с вопросами для него и его коллеги был предоставлен сотрудникам ПДН в письменном виде администрацией спортшколы, которая отправила детей на соревнования.

Кроме того, Коваленко сообщил, что накануне ему звонил «человек, представившийся Василием, сотрудником уголовного розыска МВД Тюмени». Он запросил у тренера документацию по вызову на спортивные соревнования и приказ школы о направлении детей.

Сами тренеры в настоящий момент подготавливают исковые заявления в связи с ранее наложенными на них директором спортшколы Светланой Зайцевой дисциплинарными взысканиями: оба тренера по возвращении из Адлера получили выговоры.

«Из зарплаты вычли порядка 20 тысяч рублей у каждого, что составляет около 40% от ежемесячных доходов. Подготавливаем пакет документов и исковое заявление в суд. Мы прекрасно понимаем, что после выговора может последовать строгий выговор, потом неполное служебное соответствие, и мы рискуем остаться без работы. Наложенное дисциплинарное взыскание я связываю исключительно с оглаской условий проживания детей в курятнике в Адлере. Предал ситуацию огласке, контактирую со СМИ – значит, недобросовестно отношусь к своим обязанностям, по логике руководства спортшколы», — рассказал Коваленко «Новой газете».

Ранее «Новая» рассказывала о том, что прокуратура Тюменской области подтвердила информацию СМИ о том, что 21 ученик детской спортивной школы № 2 г. Тобольска в сентябре текущего года во время соревнований «Шиповка юных» в Адлере проживал не в гостинице, а в «другом месте». За это к дисциплинарной ответственности в виде замечания привлекли председателя комитета по физкультуре и спорту администрации Тобольска Ольгу Алееву, а двум тренерам, фактически содержавшим детей за свой счет, — объявили выговоры.