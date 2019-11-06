Минтранс попросили вернуть авиарейсы до Дальнего Востока на 2020 год

«Аэрофлот» и его дочерняя авиакомпания «Россия» все еще не начали продавать билеты на прямые авиарейсы между Москвой и городами Дальнего Востока на 2020 год, следует из данных их билетной системы. Депутат Госдумы Владимир Афонский попросил у Министерства транспорта ускорить старт продаж.

На проблему в конце октября обратило внимание «Общероссийское объединение пассажиров»: с 1 января 2020 года нет в продаже авиабилетов до Москвы из Южно-Сахалинска, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Магадана, отмечали они в своем письме министру транспорта Евгению Дитриху.

На это направление с 2015 года действует «плоский тариф», одинаковый в течение года. Сейчас билет туда-обратно составляет 22 тысячи рублей для «России» и 25 тысяч рублей для «Аэрофлота». В отличие от также действующего льготного тарифа, эта мера не субсидируется из бюджета и является социальной нагрузкой на авиакомпанию. Ранее Минтранс всегда одобрял перевозчику «плоский тариф» не позже октября.

Источники «Коммерсанта» объясняли задержку продаж тем, что правительство продолжает с «Аэрофлотом» переговоры о частичном переходе на коммерчески обоснованный тариф. Заместитель министра транспорта Александр Юрчик говорил, что некоторые «плоские тарифы» проиндексируют на уровень инфляции 2017-2018 годов.

Президент Владимир Путин в сентябре на Восточном экономическом форуме заверял, что программа специальных тарифов будет сохранена из-за ее как «социального», так и «политического значения» — она «обеспечивает связанность страны». Согласно его поручению правительству, летающие на Дальний Восток по этой программе компании с марта получат приоритетный доступ к зарубежным рейсам.