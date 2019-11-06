Власти Кипра лишат девять россиян «золотых паспортов»

Министр внутренних дел Кипра Константинос Петридес объявил, что после массовой проверки власти страны аннулируют гражданство 26 иностранцев, которые получили свои паспорта за инвестиции. Его слова приводит агентство Reuters.

Как уточняют местные издания Cyprus Times и AlphaNews, речь идет о девяти инвестора и 17 членах их семей. Среди них девять россиян, восемь камбоджийцев, пять китайцев, а также кенийцы, иранец и малайзиец — последний, по данным Bloomberg, это финансист Джо Лоу, которого обвиняют в хищении у властей 5 млрд долларов. Имена остальных не приводятся.

Входящий в Евросоюз остров начал давать паспорта за инвестиции от 2 млн евро в 2014 году. По подсчетам властей, к концу 2018 года паспорта таким образом их гражданам стали около 4 тысяч инвесторов и членов их семей, что принесло экономике около 6 млрд евро. Среди них — олигарх Олег Дерипаска и экс-совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.

После критики Евросоюза в начале этого года власти повысили порог до 2,5 млн евро, а также стали отказывать тем, кто уже получил отказ у других стран ЕС. В начале ноября президент Кипра Никос Анастасиадис пообещал, что любой, кто получил их гражданство в нарушение критериев, будет его лишен.