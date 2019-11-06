В Москве задержали предполагаемого соучастника убийства главы ЦПЭ Ингушетии 

Сотрудники МВД задержали мужчину, который, вероятно, был соучастником убийства главы Центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

обновление 21.15 Причастность задержанного к убийству Ибрагима Эльджаркиева не подтвердилась, передает ТАСС. Поиски преступника продолжаются.

По данным телеграм-канала Mash речь шла о 52-летнем уроженце Ингушетии Алихане Осканове. После допроса сотрудники ФСБ отпустили его.

По данным источника агентства, сотрудники правоохранительных органов задержали еще несколько человек для проверки, однако их причастность к преступлению также не подтвердилась.

Ибрагима Эльджаркиева и его брата нейрохирурга Абдула Ахмеда застрелили 2 ноября в московском районе Тропарево-Никулино. Как сообщал ТАСС, преступник выстрелил в них не меньше десяти раз, а убийство имеет признаки заказного.

Ранее следствие установило личность еще одного из подозреваемых в убийстве: им оказался 46-летний уроженец Ингушетии Курейш Картоев.