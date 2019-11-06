РБК: глава бюро судмедэкспертизы уволился после дела о гибели ребенка, в крови которого врачи по ошибке нашли алкоголь

Главный судмедэксперт Московской области Владимир Клевно уволился по собственному желанию в связи с делом о погибшем в ДТП шестилетнем мальчике, в крови которого по ошибке нашли алкоголь. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к бюро судебно-медицинской экспертизы.

По данным источника, накануне увольнения Клевно вызвали в подмосковный Минздрав. Сам Клевно подтвердил РБК, что уволился с должности начальника бюро, однако отказался связывать свой уход с делом о погибшем ребенке, отметив, что просто вышел на пенсию.

Речь идет о резонансном деле, когда в крови шестилетнего мальчика, погибшего под колесами автомобиля в Железнодорожном, судмедэкcперты нашли 2,7 промилле алкоголя. Позже выяснилось, что экспертиза проводилась с грубыми нарушениями и никакого алкоголя в крови ребенка не было. Проводивший исследование судмедэксперт Клейменов был осужден за халатность и отстранен от работы, однако затем его восстановили в должности.

Смертельное ДТП произошло в апреле 2017 года. Ольга Алисова сбила насмерть 6-летнего Алексея Шимко, возвращавшегося с прогулки домой. Женщину приговорили к трем годам колонии-поселения, суд также взыскал с нее 2,5 млн рублей компенсации.