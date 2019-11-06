«Локомотив» проиграл итальянскому «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов

Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл итальянскому «Ювентусу» со счетом 1:2. Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов проходил в Москве на стадионе «РЖД Арена»

Авторами голов в ворота «Локомотива» стали Рэмзи и Дуглас Коста.

По итогам игры «Локомотив» останется на третьем месте в группе «Д». Следующий матч в рамках турнира команда проведет 26 ноября с немецким клубом «Байер», а затем, 11 декабря — с «Атлетико Мадрид».