«Локомотив» проиграл итальянскому «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл итальянскому «Ювентусу» со счетом 1:2. Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов проходил в Москве на стадионе «РЖД Арена»
Разочарованы результатом, но очарованы страстью и желанием команды победить. Спасибо за такую игру! ❤️💚#ЛокоЮве | #ЛигаЧемпионов | #UCL | #FCLMJuve pic.twitter.com/0oVoVw8O26— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 6, 2019
Авторами голов в ворота «Локомотива» стали Рэмзи и Дуглас Коста.
По итогам игры «Локомотив» останется на третьем месте в группе «Д». Следующий матч в рамках турнира команда проведет 26 ноября с немецким клубом «Байер», а затем, 11 декабря — с «Атлетико Мадрид».