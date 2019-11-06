Оксимирон выпустил новый трек совместно с Самариддином Раджабовым. Он посвящен «делу 212»

Российский рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) опубликовал новый трек «Ветер перемен», посвященный «делу 212». Его можно послушать на YouTube.

В новой композиции Оксимирон использовал записи голоса Самариддина Раджабова, молодого рэпера из Подмосковья, который является фигурантом «московского дела». В основу трека легли срочки из его тюремных писем и отрывки диктофонных записей его адвокатов.

В описании к видео на официальном канале рэпера говорится, что Оксимирон сделал это для того, чтобы голос человека, «которому ни за что ломают жизнь», услышали как можно больше людей. Он также призвал всех писать заключенным письма.

Самариддин Раджабов был задержан во время акции 27 июля. Его обвиняют в том, что звук от падающей бутылки, которую он бросил в сторону полицейских, напугал сотрудников МВД. Ему вменяют угрозу применения насилия представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК).