Либертарианца Михаила Светова отпустили из СК после допроса в качестве свидетеля

Члена Либертарианской партии Михаила Светова около трех часов ночи отпустили из Следственного комитета после допроса в качестве свидетеля по делу о развратных действиях к несовершеннолетним (ст. 135 УК), сообщает в своем твиттере замглавы партии Ярослав Конвей.

Обыск и 12-часовой допрос из-за фотографии в инстаграме 8-летней давности, такой цирк можно устроить только когда больше совсем нечего предъявить. Адвокаты вывели меня из СК из-за глубокой ночи, но пока ничего не закончилось. Завтра будет продолжение. Спасибо всем за поддержку! — Mikhail Svetov (@msvetov) November 7, 2019

«Говорить о завершении следственных действий пока не приходится, но у нас есть передышка», — говорится в твиттере ЛПР. По словам Конвея, либертарианца собирались оставить в СК до утра, так как «на самом верху сказали дело готовить». Светов передал, что после этого следователь при нем «час ругался по телефону», а сотрудникам СК поручили водить его «при фейковых понятых на какие-то освидетельствования».

Накануне полиция пришла с обыском к Светову в рамках дела о развратных действиях к несовершеннолетним из-за поста в инстаграме от 2012 года. После этого либертарианца доставили на допрос в СК.

В августе претензии Роскомнадзора вызвал старый инстаграм-аккаунт Светова, в нескольких постах которого проведенная ведомством экспертиза якобы нашла «детскую порнографию». В ЛПР утверждали, что в инстаграме Светова были только фото его девушки. Роскомнадзор внес аккаунт в реестр запрещенных сайтов.