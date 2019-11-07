Счетная палата: Россия может не достигнуть цели по росту населения

Счетная палата предупредила о существенных рисках не достигнуть национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения России. На доклад Счетной палаты об исполнении бюджета за январь-сентябрь обратил внимание РБК.

Из документа следует, что на начало сентября численность постоянного населения страны составила 146,7 млн человек, что на 52,5 тысяч человек меньше, чем было в начале года. При этом миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 76%, отмечают аудиторы.

Естественная убыль населения в январе-августе составила 219,2 тысячи человек, а естественный прирост был зафиксирован только в 17 регионах, когда в прошлом году его наблюдали в 20 субъектах страны. Счетная палата предупреждает, что ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает риски для реализации национальной цели по росту численности населения.

В 2019 году в России запустили национальный проект «Демография». Он нацелен на увеличение к 2024 году средней продолжительности жизни граждан до 78 лет, снижение смертности населения и увеличение суммарного коэффициента рождаемости. По оценкам Минздрава, средняя продолжительность жизни в стране достигла своего исторического максимума и увеличилась до 73,7 лет.