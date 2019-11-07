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В Омске задержали сотрудника местного штаба Навального

Общество

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В Омске полиция задержала сотрудника местного штаба Алексея Навального Евгения Рудковского, когда тот выходил из подъезда своего дома. Об этом говорится в твиттере омского штаба.

По словам силовиков, на Рудковского поступила ориентировка. Его доставили в отдел полиции №8. В штабе политика добавляют, что люди в штатском дежурят у дома другого сотрудника, Даниила Чебыкина.

В омском штабе Навального считают, что полиция таким образом пытается «устранить» их сотрудников перед визитом в город президента Владимира Путина.

Путин посетит Омск 7 ноября в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На мероприятии он обсудит с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.

Напомним, после возбуждения дела об отмывании денег против Фонда борьбы с коррупцией у сторонников Навального в нескольких десятках регионах в сентябре и октябре прошли обыски. В рамках этого дела были заблокированы счета организации и ее сотрудников, некоторых сотрудников штабов Навального и сторонников политика.

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Теги:
kb, навальный, омск, задержания

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