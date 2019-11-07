РБК: в МВД разработают механизм ареста и конфискации криптовалюты

Коллегия МВД распорядилась до конца 2021 года разработать правовой механизм ареста и конфискации криптовалют и других виртуальных активов, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Издание передает, что такие планы властей могут быть продиктованы тенденцией роста числа преступлений с использованием криптовалют. Однако для ареста виртуальных активов для начала необходимо на законодательном уровне признать криптовалюту либо товаром, либо денежным эквивалентом.

Опрошенные РБК эксперты объясняют, что по логике действующих законов арест криптовалют смогут проводить по решению суда сотрудники Следственного комитета или ФСБ, следователи ОВД. По их словам, у госорганов могут возникнуть трудности с доступом к криптокошельку, так как для этого необходим приватный цифровой ключ, который знает только владелец. Кроме того, силовикам придется доказать, что изначально анонимный криптокошелек принадлежит конкретному лицу.

Как отмечает издание, представители власти в теории могут направить запрос с требованием заблокировать средства клиента криптобирже, на которой хранятся виртуальные активы, или попросить перевести их на какой-то специальный счет. Однако такие требования будет исполнять только та площадка, которая признает полномочия российских правоохранительных органов, например, биржи из стран СНГ или Китая.

Кроме того, эксперты говорят о возможных проблемах с хранением конфискованной криптовалюты, так как она имеет большую волатильность (изменчивость). Собеседники предполагают, что для этих целей может быть создана государственная криптобиржа и крипторубль с устойчивым курсом, в котором смогут хранить арестованные средства.