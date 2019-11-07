Главу Комитета солдатских матерей уволили после слов о влиянии интернета на стрелявшего в сослуживцев солдата из Забайкалья

Комитет солдатских матерей России открестился от слов своей главы Флеры Салиховской, призывавшей «закрыть интернет» после массового расстрела срочником Рамилем Шамсутдиновым восьмерых сослуживцев в забайкальской части. В заявлении Комитета она называется «экс-председательницей» — отставку подтвердили изданию BAZA другие представители организации.

Выступая 5 ноября на посвященной инциденту конференции, Салиховская признавала существование дедовщины в армии, однако добавляла, что в большей степени на срочника Рамиля Шамсутдинова повлияли компьютерные игры и интернет — обвинять же в этом военных «категорически неправильно». «Ребята к нам [правозащитникам] бегать из частей перестали, как только на место министра обороны пришел Сергей Кужугетович Шойгу», — приводил ее слова «Коммерсант».

«Мы считаем, что никакие компьютерные игры, а тем более незащищенное интернет-пространство, не могли повлиять на совершение преступления в Забайкалье! — говорится в заявлении Комитета солдатских матерей. — Обладая личной статистикой обращений граждан и военнослужащих, мы твердо стоим на позиции того, что неуставные отношения в ВС РФ, которые принято называть "дедовщиной", не искоренены!»

По словам замглавы Комитета Андрея Курочкина, работавшая в организации с 1989 года Салиховская осуждала игры «из-за своего преклонного возраста». Решение об увольнении совет Комитета принял еще 2 ноября, однако формально ее полномочия еще продолжают действовать, уточнила в разговоре с BAZA юрист организации Александра Латынина. Сама же Салиховская сказала, что не считает себя уволенной, поскольку встреча их совета была проведена с нарушениями.