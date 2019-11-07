Власти США обвинили двух бывших сотрудников Twitter в шпионаже в пользу Саудовской Аравии

Минюст США обвинил двух бывших сотрудников Twitter в шпионаже в пользу Саудовской Аравии, сообщает The Washington Post со ссылкой на документы суда.

Один из них — Ахмад Абуаммо — арестован, а второй — Али Альзабара, по данным американских властей, может находиться в Саудовской Аравии. По версии следствия, в 2014-2015 годах они нелегально получили доступ к личной информации шести тысяч пользователей твиттера, некоторые из которых критиковали королевскую семью. Как передает издание, Альзабар также мог взломать аккаунт Омара Абдулазиза — друга журналиста Джамаля Хашогги, в убийстве которого обвиняют властей Саудовской Араваии.

В Минюсте США сообщили, что с помощью информации, которую обвиняемые передавали саудовским властям, можно было определить настоящие имена и местоположение пользователей твиттера. По данным газеты, бывшие сотрудники Twitter получали указания от Бадера аль-Асакера — саудовского чиновника и руководителя благотворительной организации MiSK, основанной принцем Мухаммедом бин Салманом.

Как пишет The Washington Post, в качестве вознаграждения Абуаммо получил от аль-Асакера не меньше 300 тысяч долларов и часы стоимостью около 20 тысяч долларов. Обвиняемые ушли из Twitter в 2015 году. Саудовские власти на запрос издания не ответили.

Обозревателя The Washington Post Джамаля Хашогги убили 2 октября 2018 года в саудовском консульстве в Стамбуле. США, ООН и турецкие власти возложили ответственность за убийство на наследного принца Саудовской Аравии. Эр-Рияд отрицает причастность королевской семьи к преступлению, вместе с тем Мухаммед бин Салман признал, что несет ответственность за убийство Хашогги.