Замглавы МИДа назвал «домыслами» сообщения о российских наемниках в Ливии

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал домыслами информацию о прибытии российских наемников в Ливию. Источники The New York Times в правительстве страны утверждали, что в гражданской войне на стороне Халифа Хафтара участвуют бойцы из «ЧВК Вагнера», связанной с олигархом Евгением Пригожиным.

«Мы действуем в интересах ливийского урегулирования. Мы поддерживаем соответствующие усилия, в том числе, по линии ООН. Мы находимся в диалоге с теми, кто так или иначе влияет на ситуацию, — сказал Рябков на брифинге в Израиле. — Мы не считаем, что есть основания для подобного рода утверждений, домыслов, но это не первый раз, когда американские СМИ распространяют разного рода небылицы, злонамеренные слухи, измышления в наш адрес» (цитата по ТАСС).

Ливийская национальная армия Халифа Хафтара уже несколько лет воюет с коалицией ополченцев из Западной Ливии, которые поддерживают власти в Триполи. По данным СМИ, группа из нескольких сотен россиян прибыла туда осенью прошлого года, впоследствии туда приезжали и новые наемники — как утверждала в ноябре NYT, за последние полтора месяца это около 200 человек из «ЧВК Вагнера». Они, предположительно, охраняют поставки оружия и занимаются военной подготовкой солдат. NYT писала, что они участвуют и в военных действиях.