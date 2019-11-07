Мосгорсуд оставил в СИЗО депортированного из Беларуси фигуранта «московского дела» Никиту Чирцова

Московский городской суд признал законным продление ареста 22-летнему Никите Чирцову, обвиняемого в применении насилия к полицейскому во время акции 27 июля. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Судья Светлана Александрова оставила без удовлетворения апелляционную жалобу защиты на изменение меры пресечения Чирцову. Его оставили под стражей до 27 января. Адвокат Александр Борков считает, что нет необходимости назначения чрезмерно строгой меры пресечения и просил отменить решение первой инстанции. Защитник предложил Чирцова перевести под домашний арест, отпустить под залог или подписку о невыезде.

Чирцов участвовал в заседании 7 ноября по видеосвязи. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Следователь и прокурор выступили против апелляционной жалобы адвоката. Они полагают, что продление ареста законно и обосновано, оснований для изменения меры пресечения не имеется. «Чирцов может скрыться и оказать давление на потерпевшего. В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу», — отметил следователь.

Адвокат Борков заметил, что нет доказательств того, что Чирцов может скрыться и оказать давление на потерпевшего. Все доводы защиты не были учтены судом первой инстанции, считает защитник. «Басманным судом не в полном объемы изучены все варианты для избрания иной меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества», — сказал адвокат Борков. Сам обвиняемый просил его освободить и не держать в заключении.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Напомним, Чирцова задержали 28 августа в Минске местные сотрудники правоохранительных органов, которые сообщили ему, что он находится в розыске за участие в московской акции 27 июля. Его передали миграционной службе, чтобы вернуть в Россию. Однако по прибытии в Москву его никто не стал задерживать.

Только 2 сентября Чирцова обвинили в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК). На следующий день Басманный суд арестовал Чирцова на два месяца. По версии следствия, во время несогласованной акции на Тверской улице обвиняемый «толкнул полицейского двумя руками в область грудной клетки, тем самым причинив ему физическую боль».