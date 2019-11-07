«Росатом» объявил о проекте по созданию квантового компьютера за 24 млрд рублей

Госкорпорация «Росатом» приступила к разработке отечественного квантового компьютера, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя корпорации.

К 2024 году планируется создать четыре типа квантовых компьютеров размером от 50 до 100 кубитов, рассказал Руслан Юнусов, который возглавит в «Росатоме» офис этого проекта. Издание отмечает, что пока российским специалистам удалость создать системы из двух кубитов, в то время как ученые из США и Европы разработали устройства на 50-70 кубитах. По словам Юнусова, разработки смогут обеспечить квантовое превосходство и начнут решать первые пилотные проекты для индустрии.

Проект предполагает финансирование 24 млрд рублей, 13,3 млрд из которых — бюджетные средства, уточнила директор по цифровизации «Росатома» Екатерина Солнцева. Из внебюджетных денег будут задействованы средства самой госкорпорации, также планируется привлечь к участию другие компании. Как отметил Юнусов, квантовые процессоры будут производить в России с нуля, но какие-то комплектующие могут покупаться за рубежом. К такому компьютеру хотят разработать облачную платформу с удаленным доступом.

Квантовые компьютеры — новый класс вычислительных устройств, которые используют квантовые эффекты и решают задачи, недоступные мощнейшим суперкомпьютерам. Разработкой квантовых вычислительных устройств занимаются Google, Microsoft, Intel, IBM и другие корпорации.