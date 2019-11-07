В Иркутске «Почту России» оштрафовали после поста блогера Варламова о пластиковой двери в историческом здании

Кировский райсуд Иркутска оштрафовал «Почту России» на 50 тысяч рублей за установку пластиковой двери в историческом здании XVIII века, сообщила пресс-служба суда. Весной в своем блоге на это жаловался урбанист Илья Варламов, отмечает ТАСС.

Деревянную дверь заменили в декабре прошлого года. По словам представителя госкомпании, они также установили на входе пандус, чтобы сделать здание доступнее для инвалидов. При этом в службе по охране объектов культурного наследия отметили, что изменения не были согласованы с ними.

Почтовая контора размещалась в доме купца Киселева 1794-1799 годах постройки с начала XIX века. «Впечатление, что они перепутали историческое здание с колбасным киоском у метро», — описывал новый ремонт Варламов. В «Почте России» тогда настаивали, что дверь не имеет исторической ценности, поскольку ее изготовили только в конце 1990-х годов. Из-за «отсутствия ущерба зданию» суд назначил им штраф вдвое меньше минимума — статья предполагает сумму от 100 тысяч до миллиона рублей.