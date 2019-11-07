Рэперы потребовали отпустить Самариддина Раджабова и других фигурантов «московского дела»

Oxxxymiron, группа Кровосток, Слава КПСС и еще более десятка рэперов подписали открытое письмо в поддержку Самариддина Раджабова и других обвиняемых по «московскому делу». Его опубликовало музыкальное издание The Flow.

Раджабова обвиняют в том, что на акции 27 июля он кинул в сторону силовиков бутылку с водой — она никого не задела, но по версии следствия, испугала полицейских. В октябре первый потерпевший отказался от обвинений по делу и уволился из полиции, несмотря на это, потерпевшими признали трех других сотрудников МВД.

«Человек должен расти, развиваться и творить на свободе, а не в тюрьме. Молодые ребята, выступающие за позитивные изменения, не являются врагами своей страны или преступниками. — говорится в письме рэперов, — По схожим и абсурдным обвинениям сейчас в СИЗО находятся еще семь человек, трое под домашним арестом, одному пришлось покинуть страну, семеро осуждены».

Накануне Oxxxymiron в рамках этапа батла hip-hop.ru выпустил трек о «московском деле» со словами от лица Раджабова — до ареста за участие в митинге 27 июля тот выкладывал в соцсетях песни под псевдонимом MarDD, а на заседаниях по мере пресечения зачитывал фрагменты из своих текстов. В трек включили выступления Самариддина в суде и его диктофонные записи из СИЗО.