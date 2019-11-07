Новых фигурантов «московского дела» обвиняют в насилии над полицейским, совершенным группой лиц. Это может привести к максимальным срокам

Дела новых фигурантов «московского дела» Егора Лесных, Александра Мыльникова и Максима Мартинцова объединили в одно, к нему добавили отягчающее обстоятельство: совершение преступления группой лиц. Это может привести к максимальным срокам для обвиняемых, рассказал «Новой газете» адвокат Егора Лесных Эльдар Гароз.

«Их дела объединили в одно, а совершение преступления группой лиц будет добавлено как отягчающее обстоятельство», — сообщил защитник.

Гароз пояснил, что из-за этого отягчающего обстоятельства фигурантам дела могут грозить максимальные сроки по статье о применении насилия в отношении представителя власти: Мыльникову и Мартинцову — 5 лет, а Лесных — 7,5 лет, так как ему вменяют два эпизода. По словам адвоката, если бы дела рассматривались по отдельности, это бы увеличило шансы обвиняемых получить меньший срок.

В середине октября Следственный комитет предъявил Мыльникову, Мартинцову и Лесных обвинение в том, что 27 июля во время несогласованной акции они напали на росгвардейца и повалили его на тротуар на улице Рождественка. Лесных также обвиняют в том, что он ударил ногой омоновца «по низу спины». Мыльникова отправили под домашний арест, а Лесных и Мартинцов ожидают суда в СИЗО.