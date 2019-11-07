Новым главным редактором «Дождя» назначили Тихона Дзядко

Заместитель главреда канала RTVi Тихон Дзядко станет главным редактором «Дождя», объявил он в фейсбуке. Об освобождении этой должности стало известно накануне — Александра Перепелова продолжит работу в руководстве канала в другой должности.

Он продолжит работу на RTVi до середины декабря. «Это очень ответственная и важная для меня позиция, и я заранее признателен за доверие [гендиректору канала] Наталье Синдеевой <..> Надеюсь, что нам удастся сделать “Дождь” еще интереснее, разнообразнее и актуальнее», – написал он.

Дзядко покинул «Дождь» четыре года назад, после того как был там ведущим новостей, а также общественно-политических ток-шоу Hard Day’s Night и «Дзядко 3» — последнее он вел со своими братьями, журналистами Филиппом и Тимофеем Дзядко. Помимо этого, он работал ведущим эфира на радиостанции «Эхо Москвы» и украинском телеканале Iнтер. До Перепеловой телеканал в 2016-2017 возглавлял журналист Роман Баданин, сменивший на этой должности Михаила Зыгаря.