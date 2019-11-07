Верховный суд сохранит срок давности по преступлениям за неуплату налогов

Верховный суд не будет отменять срок давности по налоговым преступлениям. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на проект постановления пленума ВС.

Отмена срока давности означала бы постоянное преследование предпринимателей за уклонения от налогов в далеком прошлом. Соответствующую формулировку исключили из проекта постановления, в котором Верховный суд разъяснил судам, как трактовать законы об ответственности за неуплату налогов.

Проект постановления появился летом и возмутил предпринимателей. Крупнейшие российские бизнес-объединения, представители зарубежных компаний и бизнес-омбудсмен Борис Титов раскритиковали документ, предполагавший, что уклонение от налогов станет длящимся преступление, которое может быть прекращено только после полной оплаты гражданином всех долгов перед государством.

Представители бизнеса утверждали, что отмена срока давности усилит давление на предпринимателей и резко повысит уровень уголовно-правовой репрессии в налоговой сфере. Верховный суд тогда отложил обсуждение этого вопроса, а сейчас и вовсе убрал из документа спорную формулировку.

Итоговый вариант постановления планируется принять до конца года. Срок давности по уклонению от налогов составляет от двух (для физлиц) до шести лет (для юрлиц в случае действия «группы лиц») и сейчас исчисляется с момента неуплаты налога в установленный законом срок.