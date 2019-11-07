Роскомнадзор анонсировал штрафы за покупку баз с украденными личными данными

Роскомнадзор готовит законопроект о наказании за покупку баз с украденными личными данными и их пользование, объявил на конференции глава надзорного ведомства Александр Жаров. «Мы с вами слышим постоянно плохие новости, что данные утекли оттуда, отсюда», — приводит его слова Интерфакс.

Поправки внесут в весеннюю сессию Думы — сейчас КоАП предполагает только штрафы за нарушения при сборе данных и их незаконном распространении. Сотрудника компании-подрядчика Сбербанка, обвиняемого в продаже данных клиентов банка, в октябре арестовали по уголовной статье о раскрытии банковской тайны.

По словам Жарова, они еще не определились с размером взысканий — точные цифры установят после введения штрафов до 6 миллионов рублей за отказ от хранения баз данных россиян на территории страны (в сентябре этот проект прошел первое чтение в Думе).

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В октябре сообщалось о нескольких крупных утечках клиентов крупнейших российских банков, включая Альфа-банк и Сбербанк — в случае с последним продавцы утверждали, что у них оказались данные владельцев 60 миллионов их кредитных карт. В самом банке признавали утечку о 200 клиентах из уральского отделения, но позже рассказали о краже данных еще пяти тысяч человек. Сам Жаров в качестве примера привел сообщения о продаже данных пользователей сотрудниками Twitter.