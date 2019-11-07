На «Мемориал» составили новые протоколы за отсутствие ярлыка «иноагента» в соцсетях

Роскомнадзор составил два протокола на правозащитный центр «Мемориал» и два — на его председателя Александра Черкасова за отсутствие указания в твиттере и во «ВКонтакте» статуса НКО-«иноагента», сообщила их пресс-служба.

5 ноября по два протокола также составили на «Международный мемориал» и его председателя Яна Рачинского: необходимой, по мнению ведомства, маркировки не было на сайте об объявленном ООН годом прав человека 1968-м и в группе спецпроекта во «ВКонтакте». После составления протоколов примечания были добавлены.

Тверской суд Москвы уже успел рассмотреть шесть протоколов на отделения «Мемориала» и их руководителей — общая сумма штрафов составила 1,4 миллиона рублей. В октябре большое число штрафов за отсутствие маркера «иноагента» стало одной из причин для ликвидации Верховным судом другой правозащитной организации — движения «За права человека» Льва Пономарева.

С сентября это уже 20-й административный протокол на «Мемориал» по закону об «иноагентах» — в основу каждого из них легла жалоба в Роскомнадзор от управления ФСБ по Ингушетии. Отделение правозащитников в республике, помимо помощи пострадавшим от силовиков, также представляет интересы обвиняемых по делу о применении насилия на мартовском митинге в Магасе.