В Якутии завели уголовное дело на пилота, пустившего за штурвал самолета свою подругу

В Якутии пилот пассажирского самолета Ан-24 посадил за штурвал свою знакомую. Девушка похвасталась этим инстаграме, после чего на ее друга завели уголовное дело. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

В видеоролике, опубликованном в инстаграме девушки, слышно, как командир воздушного судна подсказывает, куда лучше повернуть штурвал. «Крути вправо. А теперь влево давай», — давал он указания, снимая на видео свою знакомую, не владеющую навыками управления транспортным средством.

У девушки был закрытый профиль, однако ролик заметили местные СМИ. Сейчас она и вовсе удалила все посты со своей страницы.

Рейс Якутск— Саккырыыр выполняла авиакомпания «ИрАэро». Ее представители сообщили Интерфаксу, что сейчас проводят проверку, однако добавили, что пока сомневаются, что видео в сети связаны с их пассажирскими перевозками. Уголовное дело в отношении пилота завели по статье об оказании небезопасных для граждан услуг (ч.1 ст.238 УК).

В 1994 году допуск к управлению самолета посторонних лиц привел к катастрофе. Тогда пилот разрешил своим детям посидеть за штурвалом воздушного судна. Они случайно отключили автопилот, и самолет рухнул на землю в Кемеровской области в районе города Междуреченск.