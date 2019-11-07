В Хакасии начальник пожарной части поджег несколько домов в родном селе, чтобы проверить профессионализм своих подчиненных

В одном из сел Хакасии начальника пожарной части Ивана Шнайдера обвинили в поджоге нескольких домов местных жителей. Свои действия он объяснил тем, что собирался проверить профессионализм своих подчиненных, сообщает телеканал «Вести Хакасия».

26-летний Шнайдер работал в пожарной части села Балыкса с августа этого года. С тех пор без крыши над головой остались шесть семей, в том числе и родственники главного пожарного. Все пожары происходили по ночам, и преступника смогли поймали только после того, как он попал на камеры видеонаблюдения в момент поджога гаража.

Сейчас мужчина арестован. По данным канала, он уже признал вину и объяснил свои действия желанием проверить боевую готовность своего подразделения. Однако тетя Шнайдера в вину племянника не верит и утверждает, что ее жилище подожгли дети-хулиганы.