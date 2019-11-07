Мосгорсуд оставил под арестом фигуранта «московского дела» Андрея Баршая
Анастасия Торопкорреспондент
Мосгорсуд признал законным арест 21-летнего студента Андрея Баршая по обвинению в ударе полицейского на акции 27 июля (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.
Баршай будет находиться под стражей до 14 декабря.
Во время заседания адвокаты просили отпустить Баршая из СИЗО под поручительство матери. Следователь заявил, что это невозможно, так как она уже допустила участие сына в несогласованном митинге. Суд поддержал позицию обвинения.
Адвокаты утверждали, что следователь не представил в суд первой инстанции документы, подтверждающие обоснованность подозрений в адрес Баршая. Также в деле не было потерпевшего, соответственно нельзя говорить о насилии в отношение представителя власти. Кроме того, ряд экспертиз и следственных действий были проведены незаконно или с нарушением, указывала защита. В ответ следователь сказал, что следствие предоставило все документы, которые считало нужными, а все остальное защищается тайной следствия. Суд с позицией обвинения согласился.
16 октября Басманный суд Москвы отправил Баршая и еще четверых новых фигурантов «московского дела» под арест. По версии следствия, Баршай, находясь на улице Рождественка на акции 27 июля около шести часов вечера, умышленно «разбежался, сгруппировался, прижав руки к своему телу и с разбега прыгнул на сержанта полиции Козлова» и нанес ему плечом удар в спину.
В конце октября Баршая решили направить на стационарную психиатрическую экспертизу «в целях установления вменяемости, либо состояния аффекта». Однако Баршай до сих пор находится в СИЗО.
Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович рассказывала «Новой газете», что на новых фигурантов «московского дела» оказывают давление в изоляторе временного содержания. Баршай жаловался, что его постоянно переводят из камеры в камеру, при этом каждый раз, в нарушение закона, он оказывается с лицами, ранее отбывавшими наказание.
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