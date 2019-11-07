Мосгорсуд оставил под арестом фигуранта «московского дела» Андрея Баршая

Мосгорсуд признал законным арест 21-летнего студента Андрея Баршая по обвинению в ударе полицейского на акции 27 июля (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Баршай будет находиться под стражей до 14 декабря.

Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

Во время заседания адвокаты просили отпустить Баршая из СИЗО под поручительство матери. Следователь заявил, что это невозможно, так как она уже допустила участие сына в несогласованном митинге. Суд поддержал позицию обвинения.

Адвокаты утверждали, что следователь не представил в суд первой инстанции документы, подтверждающие обоснованность подозрений в адрес Баршая. Также в деле не было потерпевшего, соответственно нельзя говорить о насилии в отношение представителя власти. Кроме того, ряд экспертиз и следственных действий были проведены незаконно или с нарушением, указывала защита. В ответ следователь сказал, что следствие предоставило все документы, которые считало нужными, а все остальное защищается тайной следствия. Суд с позицией обвинения согласился.

16 октября Басманный суд Москвы отправил Баршая и еще четверых новых фигурантов «московского дела» под арест. По версии следствия, Баршай, находясь на улице Рождественка на акции 27 июля около шести часов вечера, умышленно «разбежался, сгруппировался, прижав руки к своему телу и с разбега прыгнул на сержанта полиции Козлова» и нанес ему плечом удар в спину.

В конце октября Баршая решили направить на стационарную психиатрическую экспертизу «в целях установления вменяемости, либо состояния аффекта». Однако Баршай до сих пор находится в СИЗО.

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович рассказывала «Новой газете», что на новых фигурантов «московского дела» оказывают давление в изоляторе временного содержания. Баршай жаловался, что его постоянно переводят из камеры в камеру, при этом каждый раз, в нарушение закона, он оказывается с лицами, ранее отбывавшими наказание.