В Абакане отправили в СИЗО экс-полицейского, в обращении к Путину обвинившего силовиков в наркоторговле

В Хакасии городской суд Абакана отправил в СИЗО бывшего наркополицейского Юрия Зайцева, который в обращении к президенту обвинил в покровительстве торговле наркотиками высокопоставленных сотрудников местного МВД. Об этом сообщило издание 19rus.info.

Находившийся под домашним арестом по делу о взятке и разглашении гостайны экс-силовик опубликовал видео на YouTube 3 ноября. По мнению следствия, таким образом он нарушил запрет на пользование интернетом, отмечала его жена Елена в разговоре с «Тайгой.Инфо».

По словам Зайцева, сотрудники республиканского управления по борьбе с наркотиками, включая его начальника и заместителя, якобы внедряли доверенных лиц в интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков, получали часть прибыли и заводили дела на дилеров, у которых не было прикрытия полиции.

В суде Елена Зайцева заявила, что съемкой и публикацией видео занималась сама — муж к этому отношения не имел, а следователь сам ранее провоцировал его воспользоваться интернетом, отправляя материалы дела электронной почтой.