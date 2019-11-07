СМИ: в Вене задержали осужденного по «делу реставраторов» экс-чиновника Минкульта Бориса Мазо

Полиция Испании объявила, что в Вене задержали бывшего чиновника российского Минкульта. По данным ТАСС и РБК, речь идет о возглавлявшем департамент имущества Борисе Мазо, который в России проходит по делу о хищении 450 млн рублей при строительстве объектов «Эрмитажа», а в Испании обвиняется в покупке дома на отмытые деньги.

Мазо был задержан по запросу Испании, хотя Россия также объявляла его в международный розыск. Сейчас он находится на допросе в Вене, отмечает РБК. В испанском курортном городе Марбелье также задержали членов его семьи, жену и сына, а также участвовавшего в покупке Мазо особняка адвоката, уточняет полиция.

В 2017 году его вместе с бывшим замминистра культуры Григорием Пирумовым признали виновным по «делу реставраторов» о хищении 100 миллионов рублей при реставрации объектов культурного наследия. Спустя год против Пирумова и Мазо завели новое дело — о хищениях при строительстве комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа: якобы они заключили госконтракт без реального намерения его исполнить, и полученный аванс перечислили в подконтрольные организации.