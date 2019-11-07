Китайским детям запретили играть в компьютерные игры более полутора часов в день

Власти Китая объявили о запрете несовершеннолетним играть в видеоигры по ночам, а время, проведенное за компьютером днем, ограничили полутора часами. Об этом сообщает китайское информагентство Синьхуа.

По будням потратить полтора часа на игры можно будет с 8 утра до 10 вечера, а в выходные разрешат играть не более трех часов. Кроме того, новые правила устанавливают, что дети до 16 лет не смогут потратить больше 200 юаней в месяц (около 2 тысяч рублей) на покупки в онлайн-играх. Для подростков старше 16 лет лимит установлен в 400 юаней (чуть менее 4 тысяч рублей).

В Главном управлении по делам прессы и издательств Китая, опубликовавшем новые правила, отмечают, что они помогут бороться с детской зависимостью от игр и будут способствовать росту успеваемости школьников.

На сайтах онлайн-игр детей обяжут регистрироваться под своими реальными именами. Контроль за соблюдением правил возложили на родителей, а также на компании-разработчики, которые, в случае нарушений, могут лишиться лицензии.

В прошлом году Всемирная организация здравоохранения признала зависимость от видеоигр психическим расстройством. По данным организации, для него характерно нарушение способности контролировать частоту и длительность игровых сессий, а также повышение значимости видеоигр до той степени, когда они становятся важнее других жизненных интересов.