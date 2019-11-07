Вице-спикер Госдумы назвала интернет-зависимость одной из причин снижения рождаемости в стране

Интернет-зависимость российской молодежи является одной из причин снижения рождаемости в стране. С таким мнением на форуме «Святость материнства» выступила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, передает ТАСС.

По ее словам, парламентариев тревожит тенденция убыли населения в стране, которая, по предварительным прогнозам, будет продолжаться до 2023 года. Зампредседателя нижней палаты уверена, что одной из причин стала «сетевая организация поведения людей».

«Большинство молодых людей буквально живут в интернете. И, разумеется, зависят от него», — заявила Епифанова. По мнению вице-спикера Госдумы, из-за интернет-зависимости у молодежи «усиливаются индивидуализм и эгоизм», что приводит к искажению и утрате важных жизненных ориентиров, включая семейные ценности.

В 2019 году в России запустили нацпроекта «Демография», согласно которому к 2024 году средняя продолжительность жизни граждан вырастет до 78 лет, суммарный коэффициент рождаемости увеличится, а показатель смертности населения, наоборот, снизится.

Однако Счетная палата предупредила, что Россия может не достигнуть этой цели. Из нового доклада ведомства следует, что на начало сентября численность постоянного населения страны составила 146,7 млн человек, что на 52,5 тысяч человек меньше, чем было в начале года.

«Это яма, которая, во-первых, идет с военных лет времен Великой Отечественной войны, потом яма начала 90-х годов, связанная с развалом Советского Союза. И вот эти две ямы сейчас, собственно, они совпали по времени, поэтому наблюдается такая негативная динамика», — прокомментировал доклад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.