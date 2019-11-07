Суд ликвидировал Центр содействия коренным малочисленным народам Севера по требованию Минюста

Мосгорсуд ликвидировал Центр содействия коренным малочисленным народам Севера, который занимается защитой прав народностей Сибири, Дальнего Востока и Севера. Об этом сообщается в заявлении председателя правления центра Родиона Суляндзиги.

Минюст обосновал свои требования тем, что устав организации не соответствует новому законодательству, однако глава центра считает, что ликвидация связана с политическими причинами. Решение суда будет обжаловано.

Суляндзига также отметил, что давление на центр продолжается с 2014 года из-за правозащитной деятельности. В 2015 году его внесли в список иностранных агентов, однако спустя три года удалили из реестра, так как в общественной организации отказались от иностранного финансирования.

Созданный в 2000 году Центр содействия коренным малочисленным народам Севера занимается информационной, образовательной и правовой поддержкой представителей малочисленных народов и имеет специальный статус и аккредитацию при агентствах и структурах ООН.

В России насчитывается около сорока коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, среди которых эвенки, нанайцы, саамы, чукчи и эскимосы. Всего их около 250 тысяч человек. Многие из народов находятся на грани исчезновения.