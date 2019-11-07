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Минюст требует ликвидировать Совет тейпов ингушского народа

Общество

 

Управление Минюста по Ингушетии направило в Верховный суд республики заявление о ликвидации Совета тейпов ингушского народа. Об этом сообщает издание «Медиазона».

Основной претензией Минюста стал неактуальный юридический адрес организации и ряд других нарушений, обнаруженных во время проверки. Среди них — якобы несоответствующее официальному изображение герба республики, на котором чиновники заметили «солярный знак», напоминающий свастику. Возникли вопросы и к уставу совета. Организацию потребовали исключить из государственного реестра юрлиц.

Ранее Минюст уже требовал приостановить деятельность совета. Сейчас его глава Малсаг Ужахов находится в СИЗО по уголовному делу о столкновениях на несанкционированном митинге, который прошел в марте против передачи части земель республики Чечне.

Теги:
sn, минюст, совет тейпов, ингушетия

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