Блогера из Белгорода вызвали в СК из-за картинки с Иисусом в образе Лунтика во «ВКонтакте»

В Белгороде блогера Никиту Горчакова вызвали для дачи объяснений в Следственный комитет по региону из-за картинок, которые он опубликовал в своем паблике во «ВКонтакте». Об этом блогер рассказал «Дождю».

По его словам, следователь вызвала его из-за заявления об оскорблении чувств верующих, которое написали на него еще в сентябре прошлого года. Претензии касались картинки, на которой изображен Иисус Христос, который вылупляется из яйца, как герой детского мультфильма Лунтик. Картинка сопровождалась подписью «Я родился». Телеканал добавляет, что в паблике также были изображения порноактрисы Саши Грей в образе Мадонны.

Как «Дождь» сообщал ранее, в прошлом году Горачкова вызывали в управление МВД по Белгородской области из-за анонимного заявления об оскорблении чувств верующих, поводом для которого стали указанные мемы. В полиции блогеру сказали, что материалы проверки находятся в Следственном комитете, объяснений полицейским Горчаков не давал. В пресс-службе СК «Мбх медиа» рассказали, что в ведомстве нет материалов дела, поскольку составить их должны в УМВД.