Полиция потребовала от протестующих на Шиесе убрать палаточный лагерь

Защитникам Шиеса в Архангельской области вручили уведомление с требованием убрать со станции палаточный лагерь до 18 ноября. Бумагу без подписи и печати принесли протестующим десяток полицейских в сопровождении сотрудников частного охранного предприятия.

Они закрепили вокруг лагеря таблички с объявлениями о рекультивации участка. В них указано, что лагерь якобы мешает московскому ГБУ «Автомобильные дороги» привести испорченную строительными работами территорию в первоначальный вид. В конце документа сообщается, что лагерь также препятствует «дальнейшей реализации проекта».

Отметим, что де-юре решения о строительстве на Шиесе свалки для московского мусора еще не принято, более того президент Владимир Путин публично гарантировал, что при его принятии должно быть учтено мнение местного населения.

Протесты на станции Шиес идут более года. Согласно результатам независимых опросов, 98% жителей Архангельской области против строительства мусорного полигона.