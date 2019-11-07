Полковника ФСБ Черкалина заподозрили в причастности к получению взятки в миллиард рублей при санации Балтийского банка

Следственный комитет начал проверку причастности бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина к получению взятки в миллиард рублей при санации Балтийского банка в 2014 году. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на заявление адвоката Вахи Гишкаева в СК.

В обращении адвоката экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева говорится, что во время переговоров бывший замгендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников убеждал главу Балтийского банка согласиться на санацию под угрозой отзыва лицензии и «неизбежных проблем с правоохранительными органами». По словам Гишкаева, Шигаев согласился на санацию при условии, что он получит компенсацию в размере 2 млрд рублей и сохранит контроль за оздоровлением банка.

Как передает издание, на санацию в общей сложности выделили 67,4 млрд рублей. В заявлении указано, что Шигаев в итоге не получил деньги и уехал из страны. По утверждению адвоката, миллиард из выделенных на санацию средств предназначался Мирошникову и «кураторам из ФСБ России за организацию и содействие в реализации сделки».

«Подозреваю, что свою долю в указанном миллиарде мог иметь бывший сотрудник ФСБ Кирилл Черкалин, который в день объявления о санации банка организовал высадку вооруженного десанта из сотрудников ФСБ России в офисы Балтийского Банка. Черкалин и Мирошников находились в доверительных отношениях», — заявляет адвокат.

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Как отмечают «Открытые медиа», Балтийский банк ранее официально не упоминался в связи с делом Черкалина. Однако The Bell в своем расследовании сообщал, что Мирошников и полковник ФСБ вместе занимались мошенничеством и вымогательством.

Шигаев объявлен в розыск, его обвиняют в мошенничестве и обналичивании денежных средств. По версии следствия, вывел из банковских средств более 3,3 млрд рублей и похитил.

Черкалина обвиняют в вымогательстве у предпринимателя 490 млн рублей, а также в получении взяток на сумму 850 тысяч долларов. Накануне «Коммерсант» рассказал, что полковника ФСБ подозревают в возможном мошенничестве с элитным жильем в Москве. По информации газеты, он мог входить в состав организованной преступной группы, которая похищала выручку от продажи такого жилья.