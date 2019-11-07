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В Петербурге задержали нескольких участников акции в честь годовщины Октябрьской революции

Общество

 

В Петербурге полиция задержала шестерых участников акции «Цветы — Авроре», приуроченной к 102 годовщине Октябрьской революции. Об этом говорится в группе КПРФ во «ВКонтакте».

Коммунисты сообщают, что среди задержанных первый секретарь Петербургского горкома партии, глава фракции КПРФ в Законодательном Собрании города Ольга Ходунова.

«ОВД-Инфо» пишет о задержании восьмерых человек. По данным проекта, поводом для задержаний послужили флаги КПРФ и «Левого фронта». «Мбх медиа» сообщает о требованиях полиции убрать красные флаги. Как отмечает издание, отказавшихся сажают в автозак.

«Фонтантка» передает, что участники акции в ходе традиционного ежегодного шествия собирались возложить цветы у крейсера «Аврора» и провести встречу с депутатами. Городские власти в этом году не согласовали мероприятие.

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Теги:
kb, задержания, петербург

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