В Петербурге задержали нескольких участников акции в честь годовщины Октябрьской революции

В Петербурге полиция задержала шестерых участников акции «Цветы — Авроре», приуроченной к 102 годовщине Октябрьской революции. Об этом говорится в группе КПРФ во «ВКонтакте».

Полицейский беспредел в Петербурге!

Полиция начала задержания участников акции "Цветы - Авроре". На данный момент задержаны 6 человек, в том числе первый секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ,руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга О.А.Ходунова pic.twitter.com/zOyghuWgWQ — КПРФ (@kprf) November 7, 2019

Коммунисты сообщают, что среди задержанных первый секретарь Петербургского горкома партии, глава фракции КПРФ в Законодательном Собрании города Ольга Ходунова.

«ОВД-Инфо» пишет о задержании восьмерых человек. По данным проекта, поводом для задержаний послужили флаги КПРФ и «Левого фронта». «Мбх медиа» сообщает о требованиях полиции убрать красные флаги. Как отмечает издание, отказавшихся сажают в автозак.

«Фонтантка» передает, что участники акции в ходе традиционного ежегодного шествия собирались возложить цветы у крейсера «Аврора» и провести встречу с депутатами. Городские власти в этом году не согласовали мероприятие.