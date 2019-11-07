Пропавшие из музея арестованные картины братьев Ананьевых нашли в подмосковном складе

Сотрудники Следственного комитета нашли картины, которые ранее арестовали по делу экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых, и связанные с ними финансовые документы на территории складского помещения в городском округе Домодедово. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Промсвязьбанка.

Речь идет о полотнах Георгия Нисского, Исаака Бродского, Александра Дейнеки, Александра Герасимова, которые оценили в сотни миллионов рублей. В конце мая суд арестовал картины по делу о взыскании убытков в размере 282 млрд рублей. Однако приставы не нашли полотна в хранилищах музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ), который принадлежит Алексею Ананьеву.

По информации Mash, склад, в котором хранились картины, находится на территории Смоленской церкви. Настоятель храма Александр Казаченко уточнил в беседе с Forbes, что склад не имеет к церкви никакого отношения — это отдельная организация в здании бывшего завода игрушек. По его словам, там уже неделю проводятся следственные действия, «много журналистов».

В конце мая Арбитражный суд арестовал имущество братьев Ананьевых. Помимо картин, под обеспечительные меры также попали самолет Bombardier, недвижимость в Москве и Подмосковье, девять автомобилей, доли в компаниях и ряд других активов.

После ареста имущества Ананьевых ИРРИ закрылся. В июне в Промсвязьбанке сообщили, что пропавшие из музея картины были переданы «в пользу кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Алексея Ананьева».

Читайте также Счет за санацию. Банкирам все труднее избегать ответственности за банкротства и прятать активы за рубежом

С 2017 года Промсвязьбанк проходил процедуру санации из-за обнаруженных нарушений в отчетности и фактов уничтожения кредитных досье. Действующее руководство Промсвязьбанка пытается взыскать с бывших собственников и топ-менеджеров убытки. Братья Ананьевы покинули страну, суд заочно арестовал их по обвинению в растрате более 102 млрд рублей.